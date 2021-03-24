Шмыгаль: цена на электроэнергию для населения в апреле останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч

Какой будет цена в мае, пока не известно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на электроэнергию для населения не будет увеличиваться и останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду.

"Государственная компания «Энергоатом» продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене. В то же время мы позволили «Энергоатому» полноценно работать на рынке, что позволит компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Решение о возложении специальных обязанностей (ВСО) на "Энергоатом" действовало до 1 апреля. По решению правительства механизм ВСО для бытовых потребителей на рынке электроэнергии продлен на один месяц, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"В ближайшее время министерство и другие государственные институты, имеющие прямое или косвенное отношение к процессу потребления электроэнергии населением, продолжат работать над диджитализированной системой, которая поможет государству защищать уязвимых потребителей в частности на рынке электроэнергии, что в свою очередь должно позволить проанализировать различные варианты дальнейшего ценообразования", - говорится на сайте министерства.

Напомним, с 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт. Новая фиксированная цена составляет 1,68 грн/кВт-час с НДС.