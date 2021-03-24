Государство выплатит по 8000 грн пострадавшим от ограничений "красной" зоны ФЛП и работникам предприятий

Правительство ожидает, что дополнительные компенсации введет местная власть.

Государство выплатит по 8000 грн пострадавшим от ограничений "красной" зоны ФЛП и работникам предприятий
Фото: kmu.gov.ua

Физические-лица предприниматели и работники получат денежные выплаты и поддержку в качестве компенсации от введенных ограничений "красной" зоны. Они получат по 8000 гривен, как это было во время зимнего локдауна.

Кроме того, правительство ожидает, что дополнительные выплаты осуществят местные власти. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поддержка людей и бизнеса будет в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате карантина "красной" зоны, по 8000 грн, но кроме этого мы будем ожидать еще поддержки местных властей", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент заявил, что государство удвоит карантинные выплаты для граждан и предприятий, которые введет местная власть.

"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим из-за локдауна, центральная власть добавит сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое", - заверил президент.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса во времена карантина. Он предусматривает выплату 8000 гривен застрахованным лицам, потерявшим часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мер. Эту выплату смогут получить официально трудоустроенные наемные работники и ФЛП.

Также 8000 гривен получали юридические лица с целью сохранения рабочих мест (если во время карантина наемным работникам принудительно сократили время работы, то на каждого такого работника должны были перечислять по 8000 грн).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году количество новых предприятий сократилось на 20% и ФОП на 5% — исследование YouControlВ 2020 году количество новых предприятий сократилось на 20% и ФОП на 5% — исследование YouControl
Liberty Steel приостановила работу 2 предприятий в ВеликобританииLiberty Steel приостановила работу 2 предприятий в Великобритании
Работникам государственных шахт задолжали почти 1, 6 млрд грнРаботникам государственных шахт задолжали почти 1, 6 млрд грн
Кабмин передал на приватизацию еще восемь государственных предприятийКабмин передал на приватизацию еще восемь государственных предприятий
Государство получило за первую букмекерскую лицензию 108 млн гривенГосударство получило за первую букмекерскую лицензию 108 млн гривен
Германия выплатит 2,4 млрд евро компенсаций за закрытие АЭСГермания выплатит 2,4 млрд евро компенсаций за закрытие АЭС
Китай покажет всему миру, какими должны быть торговые зоны в 21 векеКитай покажет всему миру, какими должны быть торговые зоны в 21 веке
Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 годуOstchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году
Государство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евроГосударство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евро
Буковель будет работать, несмотря на коронавирус, хотя ограничения "красной" зоны никуда не денутсяБуковель будет работать, несмотря на коронавирус, хотя ограничения "красной" зоны никуда не денутся
Последние новости
Подгружаем последние новости