Государство выплатит по 8000 грн пострадавшим от ограничений "красной" зоны ФЛП и работникам предприятий

Физические-лица предприниматели и работники получат денежные выплаты и поддержку в качестве компенсации от введенных ограничений "красной" зоны. Они получат по 8000 гривен, как это было во время зимнего локдауна.

Кроме того, правительство ожидает, что дополнительные выплаты осуществят местные власти. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поддержка людей и бизнеса будет в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате карантина "красной" зоны, по 8000 грн, но кроме этого мы будем ожидать еще поддержки местных властей", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент заявил, что государство удвоит карантинные выплаты для граждан и предприятий, которые введет местная власть.

"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим из-за локдауна, центральная власть добавит сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое", - заверил президент.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса во времена карантина. Он предусматривает выплату 8000 гривен застрахованным лицам, потерявшим часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мер. Эту выплату смогут получить официально трудоустроенные наемные работники и ФЛП.

Также 8000 гривен получали юридические лица с целью сохранения рабочих мест (если во время карантина наемным работникам принудительно сократили время работы, то на каждого такого работника должны были перечислять по 8000 грн).