"Укрпочта" не будет повышать цены на свои услуги

"Укрпочта" по-прежнему продолжит доставлять пенсии украинцам, а также не будет повышать тарифы на почтовые услуги, как анонсировалось ранее. Соответствующее решение на своем заседании, 23 марта, приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ).

"Укрпочта" запрашивала пересмотр граничных тарифов, чтобы покрыть свои расходы на зарплаты почтальонам. Компания грозится прекратить доставку пенсий, если тарифы не поднимутся, но такие угрозы звучат уже второй год, и реакции на них нет.

Стоимость услуг почтового оператора должна была в среднем вырасти на 30,6%, но было установлено, что данное требование не соответствует "Порядку регулирования тарифов на универсальные почтовые услуги" в части изменения тарифов на отправления посылок и приоритетной письменной корреспонденции.

Согласно ценам на услуги на сайте "Укрпочты", неприоритетная отправка письма либо почтовой карточки весом до 50 г составляет 9 грн, приоритетной – 11 грн. Неприоритетная отправка бандероли до 250 г стоит 13,5 грн, а максимально (до 3 кг) – 45 грн. Тарифы на пересылку отечественной продукции книгоиздательства бандеролью и пересылку той же продукции без объявленной ценности до 10 кг по Украине и за рубеж также остаются без изменений.