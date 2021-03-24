"Укрпочта" не будет повышать цены на свои услуги

"Укрпочта" по-прежнему продолжит доставлять пенсии украинцам, а также не будет повышать тарифы на почтовые услуги, как анонсировалось ранее. Соответствующее решение на своем заседании, 23 марта, приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ).

“Укрпочте“ запретили повышать цены на свои услуги

"Укрпочта" запрашивала пересмотр граничных тарифов, чтобы покрыть свои расходы на зарплаты почтальонам. Компания грозится прекратить доставку пенсий, если тарифы не поднимутся, но такие угрозы звучат уже второй год, и реакции на них нет.

Стоимость услуг почтового оператора должна была в среднем вырасти на 30,6%, но было установлено, что данное требование не соответствует "Порядку регулирования тарифов на универсальные почтовые услуги" в части изменения тарифов на отправления посылок и приоритетной письменной корреспонденции.

“Укрпочте“ запретили повышать цены на свои услуги

Согласно ценам на услуги на сайте "Укрпочты", неприоритетная отправка письма либо почтовой карточки весом до 50 г составляет 9 грн, приоритетной – 11 грн. Неприоритетная отправка бандероли до 250 г стоит 13,5 грн, а максимально (до 3 кг) – 45 грн. Тарифы на пересылку отечественной продукции книгоиздательства бандеролью и пересылку той же продукции без объявленной ценности до 10 кг по Украине и за рубеж также остаются без изменений.

Ранее "Укрпочта" рассказала, как будет работать во время локдауна в Киеве.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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