Tesla теперь можно купить за биткоины. Маск объявил о начале продаж автомобилей

В среду, 24 марта, автопроизводитель Tesla добавил возможность оплаты своей продукции биткоинами. Об этом в своем твиттер-аккаунте объявил глава компании Илон Маск.

Фото: expansion.mx

Tesla за биткоины

«Вы теперь можете купить Tesla за биткоины», — написал Маск.

Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США , в других странах он будет введен позднее в текущем году.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

«Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты», — отметил Маск.

Как отреагировал курс биткоина

После твита Маска курс биткоина начал резко расти. Криптовалюта подорожала на $1,7 тыс., до текущей отметки в $55,4 тыс.

По состоянию на 9:56 курс биткоина составляет $55?357.

23 марта, курс биткоина на Binance опустился на 8%, до двухнедельного минимума в $53 тыс.

Котировки криптовалюты начали резко снижаться 20 марта, после того как не смогли преодолеть отметку в $60 тыс. Неделей ранее актив установил исторический максимум стоимости выше $61,8 тыс.

Ранее соучредитель и экс-гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли спрогнозировал, что текущий бычий рынок может поднять биткоин до $300 тыс. По словам Ли, на это указывают исторические данные динамики цены первой криптовалюты.

Предыстория

Компания Илона Маска по производству электромобилей Tesla, которая вложила в январе в биткоины $1,5 млрд, уже заработала на них больше, чем на продаже автомобилей за весь прошлый год.