Tesla теперь можно купить за биткоины. Маск объявил о начале продаж автомобилей

В среду, 24 марта, автопроизводитель Tesla добавил возможность оплаты своей продукции биткоинами. Об этом в своем твиттер-аккаунте объявил глава компании Илон Маск.

Фото: expansion.mx

«Вы теперь можете купить Tesla за биткоины», — написал Маск.

Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США , в других странах он будет введен позднее в текущем году.

You can now buy a Tesla with Bitcoin