По итогам января-февраля Украина на 12 месте среди мировых производителей стали

По итогам января-февраля Украина на 12 месте среди мировых производителей стали

По данным Worldsteel, мировая выплавка стали в январе-феврале 2021 г. составляет 314,99 млн т, что на 6,64% выше показателя двух месяцев 2020 г. (295,38 млн т.). Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Лидером традиционно является Китайская Народная Республика, выплавившая 174,99 млн т, что на 12,90% превышает показатель января-февраля 2020 г. (155,00 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 55,6%.

Украина (3,51 млн т или 98,9% относительно января-февраля 2020 г.) занимает 12-ю позицию среди 62 стран-производителей стали.



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