Промышленное производство в Украине в феврале снизилось на 4,6% — Госстат

Промышленное производство в Украине в январе — феврале 2021 года снизилось на 4,6% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Промышленное производство в Украине в феврале снизилось на 4,6% — Госстат
Фото: faroukraine.com

В феврале этого года индекс промышленной продукции составил:

  • сезонно скорректированный по сравнению с январем — 100,4%;
  • скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с февралем прошлого года — 98%.

В январе этого года спад промпроизводства составил 4%, а скорректированный на эффект календарных дней — 2,7%.

По отраслям

В перерабатывающей промышленности в феврале 2021 года к аналогичному периоду 2020-го зафиксирован спад на 6,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 3,9%. А вот в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха наблюдался рост на 1,9%.

С учетом корректировки на високосный год сокращение производства в переработке составило 4,4%, в добывающей промышленности — 1,4%, а рост в поставках электроэнергии и газа — 7,8%.

В целом за два месяца промышленное производство в Украине сократилось на 4,2%, в том числе в переработке — на 6,5%, добывающей промышленности — на 3,4%, хотя в поставке электроэнергии, газа и пара был достигнут рост на 2,5% из-за более холодных погодных условий.

По регионам

Из 25 областей Украины индексы промышленной продукции превысили 100% в январе — феврале 2021 года в 6 областях.

Лидером стала Луганская область (113,1%).

Среди лучших регионов по показателям, превышающих уровень страны:

Области

Январь-февраль'2021 к январю-февралю'2020, %

Луганская

113,1

Донецкая

104,8

Ивано-Франковская

102,7

Волынская

102,3

Львовская

101,5

Запорожская

100,4

Антилидерами за два месяца 2021 года стали:

Области

Январь-февраль'2021 к январю-февралю'2020, %

Кировоградская

68,6

Херсонская

79,8

Николаевская

81,6

Одесская

84,0

Черновицкая

84,6

Ривненская

84,9



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