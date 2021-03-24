Промышленное производство в Украине в феврале снизилось на 4,6% — Госстат
Промышленное производство в Украине в январе — феврале 2021 года снизилось на 4,6% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. Об этом
В феврале этого года индекс промышленной продукции составил:
- сезонно скорректированный по сравнению с январем — 100,4%;
- скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с февралем прошлого года — 98%.
В январе этого года спад промпроизводства составил 4%, а скорректированный на эффект календарных дней — 2,7%.
По отраслям
В перерабатывающей промышленности в феврале 2021 года к аналогичному периоду 2020-го зафиксирован спад на 6,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 3,9%. А вот в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха наблюдался рост на 1,9%.
С учетом корректировки на високосный год сокращение производства в переработке составило 4,4%, в добывающей промышленности — 1,4%, а рост в поставках электроэнергии и газа — 7,8%.
В целом за два месяца промышленное производство в Украине сократилось на 4,2%, в том числе в переработке — на 6,5%, добывающей промышленности — на 3,4%, хотя в поставке электроэнергии, газа и пара был достигнут рост на 2,5% из-за более холодных погодных условий.
По регионам
Из 25 областей Украины индексы промышленной продукции превысили 100% в январе — феврале 2021 года в 6 областях.
Лидером стала Луганская область (113,1%).
Среди лучших регионов по показателям, превышающих уровень страны:
|
Области
|
Январь-февраль'2021 к январю-февралю'2020, %
|
Луганская
|
113,1
|
Донецкая
|
104,8
|
Ивано-Франковская
|
102,7
|
Волынская
|
102,3
|
Львовская
|
101,5
|
Запорожская
|
100,4
Антилидерами за два месяца 2021 года стали:
|
Области
|
Январь-февраль'2021 к январю-февралю'2020, %
|
Кировоградская
|
68,6
|
Херсонская
|
79,8
|
Николаевская
|
81,6
|
Одесская
|
84,0
|
Черновицкая
|
84,6
|
Ривненская
|
84,9