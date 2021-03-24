Художник Beeple продал NFT-токен, привязанный к новой картине за $6 миллионов (фото)

Художник Beeple (настоящее имя Майкл Винкельман) продал NFT-токен, привязанный к своей картине «OCEAN FRONT», за $6 млн. Сделка была совершена на площадке Nifty Gateway. Об этом в твитере написал Beeple.

Художник Beeple продал NFT-токен, привязанный к новой картине за $6 миллионов (фото)
Фото: sohu.com

Кто купил токен

Покупателем сталоснователь блокчейн-проекта Tron Джастин Сан. По словам художника, вырученные средства пойдут на благотворительность для борьбы с изменением климата.

Как выглядит картина

Предыстория

Ранее работа Beeple «Каждый день: первые 5 тыс. дней» была продана на аукционе Christie’s за рекордные $69,35 млн. Этот лот стал первым в истории аукционного дома, который был продан за криптовалюту. Благодаря продаже картины Винкельман вошел в тройку самых дорогих из ныне живущих художников мира.

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.

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