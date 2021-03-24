Финтех-стартап Revolut подал заявку на банковскую лицензию в США

Британский финтех-стартап Revolut подал заявку на получение банковской лицензии в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Финтех-стартап Revolut подал заявку на банковскую лицензию в США
Фото: mc.today

Что известно

Компания подала предварительную заявку в Федеральную корпорацию по страхованию вкладов и Департамент финансовой защиты и инноваций штата Калифорния. Это первый шаг к расширению линейки услуг и продуктов, доступных в США, — компания сможет выдавать кредиты и открывать депозитные счета, отмечает Bloomberg.

Банковская лицензия позволит Revolut предлагать американским клиентам «все финансовые продукты и услуги, которые они могут получить от своего основного банка», рассказал основатель стартапа в разговоре с Bloomberg.

Предыстория

Ранее Revolut подал заявку на полную банковскую лицензию в Великобритании. Сейчас такая лицензия есть у стартапа только в Европейском союзе.

Что такое Revolut

Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, в августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.

Сейчас в компании около 13 млн клиентов по всему миру.

В феврале 2020 компания провела раунд финансирования, в ходе которого ей удалось привлечь $ 500 млн. В июле стартап привлек дополнительные инвестиции в размере $ 80 млн. Инвесторы оценили компанию в $ 5,5 млрд.

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