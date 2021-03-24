Имам мечети Айя-София в Турции призвал отменить ключевую ставку

Имам мечети Айя-София в Стамбуле Мехмет Бойнукалын выступил за снижение процентной ставки и полную ее отмену. Об этомпишет РБК.

Имам мечети Айя-София в Турции призвал отменить ключевую ставку
Фото: raskolam.net

Причина заявления

Такое заявление имам сделал на фоне резкого падения курса турецкой лиры, спровоцированного неожиданной сменой президентом Турции главы Центробанка страны.

Предложение имам объяснил требованиями ислама, запрещающего давать деньги в рост.

«Снижение процентной ставки и, наконец, ее полная отмена — требование как ислама, так и разума, — написал он в своем Twitter. — В странах с сильной экономикой процентные ставки составляют от 0 до 1%».

A??klama: Faizin azalt?lmas? ve sonunda tamamen kald?r?lmas? hem ?slam'?n hem de akl?n gere?idir. G??l? ekonomilerde faiz % 0?1 aras?nda. O sebeple faizcilerle m?cadele etmek de ?slam'?n bir emridir. ?nceki tivitim biraz da bununla ilgilidir.

— Mehmet Boynukal?n (@M_Boynukalin) March 22, 2021

Предыстория

Турецкая лирарухнула на открытии торгов в понедельник, 22 марта, после того, как президент страны Реджеп Эрдоган уволил председателя центрального банка (ЦБ) через два дня после повышения ключевой ставки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 марта, через два дня после резкого повышения процентных ставок, неожиданно уволил главу Центрального банка Турции и назначил на эту должность экс-депутата от правящей партии и сторонника более мягкой монетарной политики.

Уволенный Начи Агбал был назначен на должность главы Центробанка менее пяти месяцев назад. Он получил одобрение рынка, агрессивно повысив ставку на 875 б. п. — до 19%, что является самым высоким показателем среди всех крупных экономик.

Однако его неожиданное увольнение произошло после того, как Центробанк поднял процентные ставки более чем на 200 пунктов в четверг, 18 марта.

Уже более двух лет курс турецкой лиры стремительно падает. Национальная валюта потеряла половину своей стоимости с 2018 года.

Ислам и финансы

Одним из принципов организации исламских финансов является отказ от получения дохода в виде процента по депозитам и долгам. В частности, исламский банкинг исключает выдачу ссуд под проценты.

Кроме того, запрещены сделки с неопределенностью, инвестиции в производство алкоголя и табака, переработку и продажу свинины, а также азартные игры.

Вместо выдачи кредитов под процент в мусульманских странах используют механизмы партнерства и раздела дохода от совместного бизнеса или использования имущества. Например, эмитенты размещают исламские облигации (сукук), которые дают негарантированный доход из прибыли финансируемого бизнеса.

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