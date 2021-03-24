МВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессии

МВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессии

Международный валютный фонд намерен создать дополнительные резервные активы общим объемом $650 миллиардов с целью облегчения выхода мировой экономики из рецессии, связанной с глобальной пандемией COVID-19.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой, которое получил в свое распоряжение Укринформ.

«Удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервных активах, новое выделение SDR (эквивалент валюты, который применяется МВФ - ред.) принесет пользу всем нашим странам-членам и поддержит глобальное восстановление после кризиса COVID-19. Это также может стать мощным сигналом о решимости стран-членов МВФ сделать все возможное для выхода из худшей рецессии со времен Великой депрессии», - отметила Георгиева.

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Она также заявила о намерении до июня нынешнего года подать официальное предложение в Исполнительный комитет МВФ о выделении $650 миллиардов на основе оценки потребностей стран-членов МВФ, статей соглашения и мандата Фонда.

«Персонал МВФ разработает новые инструменты для повышения прозрачности и подотчетности использования SDR, сохраняя при этом резервные активы, характерные для SDR. Параллельно в Фонде изучат варианты перераспределения SDR для стран-членов с мощными финансовыми позициями для поддержки уязвимых стран и экономик с низким уровнем дохода», - отметила глава Фонда.

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Предполагается, что в случае одобрения пакет придаст существенный прямой прирост ликвидности для национальных экономик без роста долгового бремени. Это также позволит освободить крайне необходимые ресурсы для стран-членов с целью помощи в борьбе с пандемией, включая поддержку программ вакцинации и других неотложных мероприятий.

МинПром по материалам Укринформ

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