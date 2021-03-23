Платные камеры в СИЗО принесли бюджету 3 млн гривень, - Малюська

За эти деньги удалось отремонтировать 39 бесплатных камер на 280 мест.

Платные камеры в СИЗО принесли бюджету 3 млн гривень, - Малюська
Фото: facebook/Denis Malyuska

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что платные камеры в украинских следственных изоляторах принесли государственному бюджету уже 3 млн гривень.

Об этом глава Минюста написал в фейсбуке.

"Сегодня имеем хорошую новость: 3 000 000 (именно так, три миллиона) гривень принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах", - говорится в сообщении.

Малюська отметил, что за эти деньги уже удалось отремонтировать 39 бесплатных камер на 280 мест в изоляторах Киева, Одессы, Хмельницкого, Николаева и других городов.

На сегодняшний день, по словам министра, в 26 украинских СИЗО работает 36 платных камер.

Напомним, 4 января Малюська сообщил, что VIP-камеры в СИЗО принесли уже свыше 2 млн гривень.

Экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля прошлого года. Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. Затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

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