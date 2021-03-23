"Нафтогаз" договорился с поставщиком об условиях поставок газа населению по годовому контракту

"ЙЭ Энергия" готова предложить поставщикам ресурс под годовой контракт для населения.

"Нафтогаз" договорился с поставщиком об условиях поставок газа населению по годовому контракту
Фото: Depositphotos/fotogray

Компания "ЙЭ Энергия", поставляющая природный газ для продажи населению, подписала с НАК "Нафтогаз Украины" соглашение о закупке газа по рыночной цене.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что "ЙЭ Энергия" готова предложить поставщикам ресурс под годовой контракт для населения.

"ООО «ЙЭ Энергия» и Группа «Нафтогаз» подписали соглашение о покупке природного газа по рыночной цене. Это позволит обеспечить поставщиков ресурсом для годовых контрактов на поставку газа для населения и коммерческих потребителей", - говорится в сообщении.

Директор "ЙЭ Энергия" Артем Компан отметил, что подписание такого контракта позволит поставщикам выйти с годовыми предложениями для населения и гарантировать стабильные поставки газа в течение года.

"Введение годовых предложений на газ позволит сохранить прогресс, достигнутый в ходе реформирования рынка природного газа Украины. Долгосрочные контракты станут гарантией прогнозируемости работы рынка газа, а также весомым аргументом для инвесторов", - сказал Компан.

Он добавил, что годовой контракт позволит застраховать потребителей природного газа от возможных скачков цены в течение следующего отопительного сезона.

"Фактически, годовой контракт - это страховка для потребителей от ценовых колебаний и гарантия стабильной цены в течение года", - отметил Компан.

Переход всех бытовых потребителей на годовой контракт будет осуществлен с 1 мая, в соответствии с Правилами поставки газа бытовым потребителям, которые утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В "Нафтогазе" подтвердили подписание договора, однако цены и подробностей соглашения не сообщили.

"Преимущества годового тарифа и его гибкость уже оценили потребители ГК "Нафтогаз Украины". Время масштабировать этот опыт на всю страну. Наши клиенты, выбравшие осенью тариф "Годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора", - отметил Андрей Коболев.

По его словам, сейчас завершается работа над новыми предложениями для домохозяйств, которые будут доступны с начала мая.

Напомним, из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр. В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается концепция годовой цены газа для населения. Кабмин также намерен обязать ПАО "Укргаздобыча" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

НКРЭКУ на заседании 5 марта предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

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