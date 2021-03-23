Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"

Австрийцы собираются отказаться от бренда с 29-летней историей.

Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Фото: retro-shlager.ru

"Райффайзен Банк Аваль" планирует сменить название, убрав из него слово "Аваль".

Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке.

Акционеры рассмотрят вопрос об изменении наименования на годовом общем собрании 23 апреля.

Полное официальное наименование на украинском языке будет звучать как "Акционерное общество «Райффайзен Банк»".

Напомним, что "Райффайзен Банк Аваль" ведет свою историю с 1992 года, когда Национальный банк зарегистрировал его под названием акционерный коммерческий банк "Аваль".

В 2005 году основатели банка продали его австрийской группе Raiffeisen Int за 1 млрд долларов. С тех пор он является частью международной банковской группы Raiffeisen Bank International и называется "Райффайзен банк Аваль".

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