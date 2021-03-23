АМКУ продолжит рассмотрение дела о возможном сговоре операторов АЗС

АМКУ продолжит рассмотрение дела о возможном сговоре операторов АЗС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 30 марта продолжит рассмотрение дела, которое было открыто еще в 2016 году, о возможном сговоре операторов автозаправочных станций (АЗС). Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Вниманию ответчиков по делу №143-26.13/153-16 по признакам совершения ООО ПТФ "Авиас", ООО "ТД "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (включая ПАО "Укрнафта", ООО "Фирма "Укртатнафтасервис") нарушение законодательства о защите экономической конкуренции... 30 марта 2021 года состоится заседание Комитета, на котором будет продолжено рассмотрение материалов дела №143-26.13/153-16 о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции вышеупомянутыми компаниями и наложении штрафа", - говорится в сообщении.

Расследование АМКУ было начато в октябре 2016 года по факту сговора 75 операторов АЗС. В феврале 2018 года перечень фигурантов расширился до 178 компаний. В перечень ответчиков по делу вошли, в частности "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Авиас".

Ожидаемая мера ответственности, которая рассматривалась по данному делу - штраф до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф. В ноябре 2018 год Окружной административный суд Киева запретил АМКУ совершать какие-либо действия по делу №143-26.13/153-16.

МинПром по материалам Укринформ

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