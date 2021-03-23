Австралийская Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной руды

Австралийская компания Mineral Resources (MinRes) начала добычу сырья на железорудном месторождении Wonmunna в регионе Пилбара в Западной Австралии. Мощность предприятия составляет 5 млн т в год, но, как сообщает компания, ее можно будет без больших затрат довести до 10 млн т в год.



Во второй половине 2020 г. MinRes произвела на двух своих предприятиях Iron Valley и Koolyanobbing более 7,9 млн т железной руды с содержанием железа 58-60%. Но в ближайшие годы компания может значительно увеличить свои мощности.



В регионе Пилбара MinRes планирует в 2023 и 2024 гг. ввести в эксплуатацию еще два ГОКа Lamb Creek и Wedge. Вместе с уже тремя действующими предприятиями она увеличит добычу до более 50 млн. т в год.



Кроме того, компания ожидает получения разрешений на строительство двух причалов в Порт-Хедланде, главным железорудном порту в Западной Австралии. Как только они будут даны, MinRes приступит к разработке еще одного месторождения Marillana, где объем добычи оценивается в 20 млн т в год.



Наконец, в портфель активов компании входит и комплекс Ashburton. Там могут быть построены еще два ГОКа на 25-30 млн т в год.



Таким образом, во второй половине текущего десятилетия Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной руды. Однако для этого компании надо будет решить вопрос с доставкой сырья в порты и с погрузкой на суда. Через Порт-Хедланд в 2020 г. было перевалено 540,6 млн т железной руды, и местное население протестует против его дальнейшего расширения из-за сильной запыленности атмосферного воздуха.



