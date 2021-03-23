Австралийская Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной руды

Австралийская Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной руды

Австралийская компания Mineral Resources (MinRes) начала добычу сырья на железорудном месторождении Wonmunna в регионе Пилбара в Западной Австралии. Мощность предприятия составляет 5 млн т в год, но, как сообщает компания, ее можно будет без больших затрат довести до 10 млн т в год.

Во второй половине 2020 г. MinRes произвела на двух своих предприятиях Iron Valley и Koolyanobbing более 7,9 млн т железной руды с содержанием железа 58-60%. Но в ближайшие годы компания может значительно увеличить свои мощности.

В регионе Пилбара MinRes планирует в 2023 и 2024 гг. ввести в эксплуатацию еще два ГОКа Lamb Creek и Wedge. Вместе с уже тремя действующими предприятиями она увеличит добычу до более 50 млн. т в год.

Кроме того, компания ожидает получения разрешений на строительство двух причалов в Порт-Хедланде, главным железорудном порту в Западной Австралии. Как только они будут даны, MinRes приступит к разработке еще одного месторождения Marillana, где объем добычи оценивается в 20 млн т в год.

Наконец, в портфель активов компании входит и комплекс Ashburton. Там могут быть построены еще два ГОКа на 25-30 млн т в год.

Таким образом, во второй половине текущего десятилетия Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной руды. Однако для этого компании надо будет решить вопрос с доставкой сырья в порты и с погрузкой на суда. Через Порт-Хедланд в 2020 г. было перевалено 540,6 млн т железной руды, и местное население протестует против его дальнейшего расширения из-за сильной запыленности атмосферного воздуха.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Блок рекламы


Похожие новости
Конго пустит китайских инвесторов на свои месторождения железной рудыКонго пустит китайских инвесторов на свои месторождения железной руды
Правительство может продлить на апрель предельную цену газа 6,99 грн за кубометрПравительство может продлить на апрель предельную цену газа 6,99 грн за кубометр
Пандемия может стать основной причиной эмиссии ключевых мировых валютПандемия может стать основной причиной эмиссии ключевых мировых валют
Госдолг США за 10 лет может вырасти вдвоеГосдолг США за 10 лет может вырасти вдвое
Украина может повторить рекорд по сбору зернаУкраина может повторить рекорд по сбору зерна
Австралийская ASM хочет наладить в Корее выпуск сверхчистых металловАвстралийская ASM хочет наладить в Корее выпуск сверхчистых металлов
Шмыгаль подтвердил, что с апреля цена на электроэнергию может остаться неизменнойШмыгаль подтвердил, что с апреля цена на электроэнергию может остаться неизменной
ЕС может продлить квоты на импорт сталиЕС может продлить квоты на импорт стали
Биткоин может упасть еще на 35% — почему криптовалюта продолжит дешеветьБиткоин может упасть еще на 35% — почему криптовалюта продолжит дешеветь
Цена на нефть в течение 2021 года может взлететь до $100 — BofAЦена на нефть в течение 2021 года может взлететь до $100 — BofA
Последние новости
Подгружаем последние новости