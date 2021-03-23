Райффайзен Банк Аваль проведет ребрендинг и заплатит дивиденды за 2020 год

Райффайзен Банк Аваль намерен направить более 2,37 млрд грн, или половину чистой прибыли 2020 года, на выплату дивидендов. Кроме того, в повестке дня будущего общего собрания акционеров стоит вопрос о новом официальном названии банка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: dumskaya.net

Собрание акционеров намечено на 23 апреля, о чем банк извещает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Распределение чистой прибыли банка

Согласно опубликованной информации, банк собирается направить на дивиденды 50% чистой прибыли, полученной в прошлом году, — 2,72 млн грн. Из них:

700 млн грн получат собственники привилегированных акций;

2?036,72 млн грн — собственники простых именных, что составит 33,12% к номиналу, или около 3,3 коп. на акцию.

Это меньше, чем четыре предыдущих года, когда дивиденды по простым акциям колебались в пределах 57,9?69,5% от номинала. В частности, за 2019 год они были выплачены в размере 69,5%, за 2018-й — 57,9%, за 2017-й — 69,02% и за 2016-й — 59,01%. На Украинской бирже по итогам 22 марта акции банк котировались по курсу 0,45 грн. Объявление таких дивидендов привело к падению курса акций на 9,1%.

Вторую половину чистой прибыли из полученных почти 4,75 млрд грн планируется направить на увеличение резервного фонда.

Смена названия банка

В повестку дня собрания внесено утверждение нового официального названия банка — Райффайзен Банк. Причина такого ребрендинга в информации не указывается.

Состав наблюдательного совета банка

Акционеры также планируют переизбрать наблюдательный совет банка и расширить его состав с восьми до девяти человек за счет числа независимых членов с двух до трех: вместе с экс-министром экономики Павлом Шереметой и исполнительным директором Европейской бизнес-ассоциации Анной Деревянко им может стать Алексей Гринченко.

Гринченко работал в банковской системе с 1991 года, в частности в начале карьеры был заведующим сектором корреспондентских отношений в отделе валютных операций Национального банка. Затем долго работал во французской банковской группе «Креди Лионе», в 2001 году возглавил отдел корпоративных клиентов, а в 2002-м — управление корпоративных клиентов Райффайзена, курировал филиальную сеть банка.

В 2019 году правительство утвердило его независимым членом набсовета Ощадбанка, однако его кандидатуру на этом посту отклонил Нацбанк.

О Райффазен Банке Аваль

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По состоянию на 30 сентября 2020 года крупнейшими акционерами его были Raiffeisen Bank International с 68,27% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%. Еще 1,19% принадлежали другим юрлицам и 0,54% - физлицам. За 9 месяцев доля физлиц выросла на 0,02 п. п. за счет продажи банком выкупленных акций и продажи Raiffeisen Bank International 0,01% акций.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов банк занимал 5-е место (113,628 млрд грн) среди 73 действовавших банков.