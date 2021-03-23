Райффайзен Банк Аваль проведет ребрендинг и заплатит дивиденды за 2020 год

Райффайзен Банк Аваль намерен направить более 2,37 млрд грн, или половину чистой прибыли 2020 года, на выплату дивидендов. Кроме того, в повестке дня будущего общего собрания акционеров стоит вопрос о новом официальном названии банка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Райффайзен Банк Аваль проведет ребрендинг и заплатит дивиденды за 2020 год
Фото: dumskaya.net

Собрание акционеров намечено на 23 апреля, о чем банк извещает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Распределение чистой прибыли банка

Согласно опубликованной информации, банк собирается направить на дивиденды 50% чистой прибыли, полученной в прошлом году, — 2,72 млн грн. Из них:

  • 700 млн грн получат собственники привилегированных акций;
  • 2?036,72 млн грн — собственники простых именных, что составит 33,12% к номиналу, или около 3,3 коп. на акцию.

Это меньше, чем четыре предыдущих года, когда дивиденды по простым акциям колебались в пределах 57,9?69,5% от номинала. В частности, за 2019 год они были выплачены в размере 69,5%, за 2018-й — 57,9%, за 2017-й — 69,02% и за 2016-й — 59,01%. На Украинской бирже по итогам 22 марта акции банк котировались по курсу 0,45 грн. Объявление таких дивидендов привело к падению курса акций на 9,1%.

Вторую половину чистой прибыли из полученных почти 4,75 млрд грн планируется направить на увеличение резервного фонда.

Смена названия банка

В повестку дня собрания внесено утверждение нового официального названия банка — Райффайзен Банк. Причина такого ребрендинга в информации не указывается.

Состав наблюдательного совета банка

Акционеры также планируют переизбрать наблюдательный совет банка и расширить его состав с восьми до девяти человек за счет числа независимых членов с двух до трех: вместе с экс-министром экономики Павлом Шереметой и исполнительным директором Европейской бизнес-ассоциации Анной Деревянко им может стать Алексей Гринченко.

Гринченко работал в банковской системе с 1991 года, в частности в начале карьеры был заведующим сектором корреспондентских отношений в отделе валютных операций Национального банка. Затем долго работал во французской банковской группе «Креди Лионе», в 2001 году возглавил отдел корпоративных клиентов, а в 2002-м — управление корпоративных клиентов Райффайзена, курировал филиальную сеть банка.

В 2019 году правительство утвердило его независимым членом набсовета Ощадбанка, однако его кандидатуру на этом посту отклонил Нацбанк.

О Райффазен Банке Аваль

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По состоянию на 30 сентября 2020 года крупнейшими акционерами его были Raiffeisen Bank International с 68,27% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%. Еще 1,19% принадлежали другим юрлицам и 0,54% - физлицам. За 9 месяцев доля физлиц выросла на 0,02 п. п. за счет продажи банком выкупленных акций и продажи Raiffeisen Bank International 0,01% акций.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов банк занимал 5-е место (113,628 млрд грн) среди 73 действовавших банков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Блок рекламы


Похожие новости
Укргазбанк предоставляет зеленые кредиты на проекты устойчивого развитияУкргазбанк предоставляет зеленые кредиты на проекты устойчивого развития
Госстат подсчитал спад ВВП в 2020 годуГосстат подсчитал спад ВВП в 2020 году
Украинская экономика в 2020 году сократилась на 4%Украинская экономика в 2020 году сократилась на 4%
ФГВФЛ продает пул активов банка «Финансовая инициатива» за почти 4% номинальной стоимостиФГВФЛ продает пул активов банка «Финансовая инициатива» за почти 4% номинальной стоимости
Приватбанк запустил программу доступного автокредитованияПриватбанк запустил программу доступного автокредитования
Bitcoin Suisse пока не станет швейцарским банкомBitcoin Suisse пока не станет швейцарским банком
Германия за 2020 год инвестировала в Украину около $1,67 миллиардаГермания за 2020 год инвестировала в Украину около $1,67 миллиарда
Эрдоган неожиданно уволил главу Центробанка Турции, повысившего процентные ставкиЭрдоган неожиданно уволил главу Центробанка Турции, повысившего процентные ставки
НБУ вернулся. Выкупил на межбанке более $30 миллионовНБУ вернулся. Выкупил на межбанке более $30 миллионов
Китайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British SteelКитайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British Steel
Последние новости
Подгружаем последние новости