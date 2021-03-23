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2021-03-23
В прошлом году номинальный ВВП сократился на 4% — Госстат
В 2020 году номинальный ВВП страны составил 4194,1 млрд грн. По сравнению с 2019 годом он уменьшился (в постоянных ценах 2016 года) на 4,0%. Об этом сообщает
Фото: ua-retail.com
В расчете на одного человека номинальный ВВП Украины 2020 года составил 100,47 тыс. грн.
Реалии
ВВП Украины за четвертый квартал прошлого года составил 1301,5 млрд грн, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
По сравнению с третьим кварталом 2020 года он увеличился на 0,8% (сезонно скорректированные данные).
Ожидания
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.
- Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство» заявила, что в 2021 году рост валового внутреннего продукта ожидается на уровне 5,1%.
- Международное кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает, что ВВП Украины увеличится на 4% в 2021 году.
- Всемирный банк в январе отмечал, что ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, в 2022 году — на уровне 3,1%.
- Агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП страны вырастет в 2021 году до уровня 4,1%, а экономика сможет практически полностью восстановиться после прошлогоднего спада на 4,2%.