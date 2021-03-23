В прошлом году номинальный ВВП сократился на 4% — Госстат

В 2020 году номинальный ВВП страны составил 4194,1 млрд грн. По сравнению с 2019 годом он уменьшился (в постоянных ценах 2016 года) на 4,0%. Об этом сообщает Государственная служба статистики .

Фото: ua-retail.com

В расчете на одного человека номинальный ВВП Украины 2020 года составил 100,47 тыс. грн.

Реалии

ВВП Украины за четвертый квартал прошлого года составил 1301,5 млрд грн, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

По сравнению с третьим кварталом 2020 года он увеличился на 0,8% (сезонно скорректированные данные).

Ожидания