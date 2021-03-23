Visa увеличит комиссию по транзакциям между Великобританией и ЕС на 1,5%

Платежная система Visa увеличит комиссию за транзакции между Великобританией и ЕС на 1,5%, платежи по дебетовой карте повысятся до 1,15%. Об этом пишет издание Financial Times.

Visa увеличит комиссию по транзакциям между Великобританией и ЕС на 1,5%
Фото: plusworld.ru

Почему подняли тарифы

С октября этого года Visa, воспользовавшись ситуацией с Brexit, увеличит комиссию за транзакции до 1,5%. Комиссия за платежи по дебетовой карте также повысится с 0,2% до 1,15%. Кроме того, с апреля 2022 года Visa начнет взимать дополнительную плату за платежи внутри страны с использованием кредитных карт британских финансовых компаний.

До Brexit британские фирмы и обычные пользователи карт оплачивали комиссию в размере 0,3% за конвертацию между кредитными картами. Данная норма была установлена руководством ЕС, но отменяется, поскольку страна покинула еврозону.

Что у конкурентов

Увеличение компанией Visa комиссионных сборов коррелирует со схожей инициативой ее конкурента платежной компании Mastercard, что уже успело стать причиной всеобщего недовольства и даже обсуждения в парламенте Британии.

Лица, знакомые с вопросом, сообщили, что данная инициатива возникла накануне расследования Министерства юстиции США по поводу возможных антиконкурентных методов маршрутизации транзакций по дебетовым картам Visa.

Сотрудники американского Минюста собирают эти данные с целью выяснить, не препятствовала ли компания Visa возможностям фирм проводить свои платежи через других, более дешевых платежных операторов.

Ранее

Обе платежные системы Visa и Mastercard сообщили о том, что они отложили повышение комиссий. В связи с пандемией платежные операторы решили не отягощать в 2021 году бюджеты фирм увеличением сбора за обслуживание кредитных карт.

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