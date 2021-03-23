На рынке появятся первые облигации со страховкой от извержений вулканов
На рынке появится новый вид облигаций катастроф (сatastrophe bonds, cat bonds), включающий специальную страховку от извержений вулканов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Что известно о выпуске
Эти облигации выпустит Датский Красный Крест при поддержке компаний Mitiga Solutions и REplexus.
Катастрофические облигации, как правило, предлагают инвесторам высокую доходность, при этом в случае реализации событий — того или иного стихийного бедствия, эпидемии
В условия нового выпуска включена страховка от извержений десяти вулканов, в том числе вулкана Попокатепетль в Мексике и Невадо-дель-Руис в Колумбии.
Партнеры проекта планируют собрать до $3 млн для датского филиала Красного Креста. Эти средства позволят агентству быстро оказать помощь пострадавшим в случае извержения вулканов. Среди покупателей бумаг будут компании Schroder Investment Management и Plenum Investments, специализирующиеся на вложениях в ценные бумаги, связанные со страхованием.
Напомним
В 2017 году Всемирный банк разместил первые в мире бонды с привязкой к пандемии опасных болезней на $320 млн. При помощи этого инструмента банк собрал средства для развивающихся стран, в которых особенно высока вероятность распространения опасных инфекций.
Решение о выпуске «пандемических» облигаций стало результатом эпидемии лихорадки Эбола, унесшей в 2013—2014 годах жизни 11 тыс. человек в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне и других странах Западной Африки.
Выпуск предусматривал выплату купона по облигациям до тех пор, пока не разразится пандемия указанных в условиях выпуска заболеваний.
По данным Bloomberg, владельцы пандемических облигаций Всемирного банка в конечном итоге понесли убытки из-за вспышки коронавируса. В апреле 2020 года было списано бумаг почти на $133 млн.