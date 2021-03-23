В поселке на Днепропетровщине по программе "Большая стройка" возводят трехэтажный бассейн

Дорожки бассейна для взрослых будут длиной 25 метров, для детей - 10.

В поселке Слобожанское в Днепропетровской области "с нуля" строят трехэтажный бассейн. Работы проходят по президентской программе "Большая стройка", сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

"В 2018-м построили для жителей Слобожанской общины современный спортивный комплекс. Рядом "с нуля" строим еще одно сооружение. В нем будет два бассейна - для детей и взрослых", - рассказал глава ОГА Валентин Резниченко.

Вместе два здания создадут архитектурный ансамбль. Фасад бассейна будет вентилируемым и энергоэффективным. Он поможет сохранить в помещении нужные температуру и уровень влажности. Для очистки воды планируют установить современные фильтры, которые будут уничтожать максимальное количество бактерий.

Также здание бассейна будет приспособлено для людей с инвалидностью.

Сейчас подрядчики заканчивают монтировать железобетонный каркас будущего здания. Внутри уже готовы обе чаши бассейнов. Дорожки бассейна для взрослых будут длиной 25 метров, для детей - 10.

Напомним, в феврале заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко озвучил планы на 2021 год на развитие социальной инфраструктуры в рамках президентской программы. Планируется, что в этом году будет построено или реконструировано 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах по всей Украине.