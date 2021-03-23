Малайзия ограничит экспорт металлолома

Малайзия ограничит экспорт металлолома

Правительство Малайзии сообщило о введении 15%-ной пошлины на экспорт металлолома, чтобы сохранить этот ресурс для национальных производителей стали. Ранее внешние поставки лома из страны не ограничивались.

Малайзия в целом является нетто-импортером металлолома. Собственные источники, по некоторым оценкам, покрывают лишь около 30% потребностей. Тем не менее в 2020 г. из Малайзии было экспортировано 454,8 тыс. т лома, преимущественно, в Индию, Индонезию и Сингапур.

Как отмечают местные эксперты, национальный экспорт металлолома начал расти после 2016 г., когда правительство отменило существовавшую ранее 10%-ную экспортную пошлину. До этого поставки за рубеж составляли, в среднем, 50 тыс. т в год.

Дефицит металлолома в Малайзии может еще сильнее обостриться после ввода в строй меткомбината Wenan Steel, который строится китайской компанией в провинции Саравак на острове Калимантан. При выходе на полную мощность предприятие будет потреблять до 2 млн т лома в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Блок рекламы


Похожие новости
Европейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспортаЕвропейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспорта
За два месяца экспорт электроэнергии из Украины обвалился в 25 разЗа два месяца экспорт электроэнергии из Украины обвалился в 25 раз
Горнодобытчики Украины снизили экспорт сырья, но нарастили выручкуГорнодобытчики Украины снизили экспорт сырья, но нарастили выручку
Экспорт электроэнергии в Европу: Украина возобновила поставки электричества на европейский рынокЭкспорт электроэнергии в Европу: Украина возобновила поставки электричества на европейский рынок
В Украине вырос сбор металлоломаВ Украине вырос сбор металлолома
ВТО считает, что ЕК ограничит срок действия квот на импорт стали одним годомВТО считает, что ЕК ограничит срок действия квот на импорт стали одним годом
Иран снизил экспортные поставки сталиИран снизил экспортные поставки стали
В январе Индия сократила экспорт металлопрокатаВ январе Индия сократила экспорт металлопроката
Арктические морозы обрушили американский экспорт СПГАрктические морозы обрушили американский экспорт СПГ
Украинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардовУкраинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости