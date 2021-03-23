Danieli поставит вьетнамской Hoa Phat новое прокатное оборудование

Danieli поставит вьетнамской Hoa Phat новое прокатное оборудование

Вьетнамская металлургическая компания Hoa Phat заказала итальянскому поставщику оборудования Danieli новое прокатное оборудование для своего завода Kinh Mon в провинции Хайзыонг на севере Вьетнама.

Первый их двух контрактов предусматривает установку новой линии по производству катанки, которая станет продолжением действующего мелкосортного стана, поставленного Danieli в 2007 г. На ней планируется выпускать катанку диаметром от 5,5 до 16 мм, арматуру в бунтах от 8 до 14 мм и преднапряженные арматурные пряди.

Также итальянская компания поставит для Kinh Mon Steel Complex шестиклетьевой финишный блок. Он будет установлен на мелкосортно-проволочном стане в качестве второй производственной линии. Это позволит увеличить объем выпуска катанки.

В ходе реализации этого проекта Danieli модернизирует систему управления и автоматизации на обоих станах, а также поставит оборудование, позволяющее выпускать катанку в мотках разного веса.

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