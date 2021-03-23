В Европе призывают временно отменить квоты на импорт стальной продукции

Ассоциация International Steel Trade Association (ISTA) обратилась к Европейской комиссии с письмом, в котором призвала ее временно отменить квоты на импорт стальной продукции в ЕС на срок в 12 месяцев с июля текущего года.



Как отмечает ISTA, импортные ограничения оказались негибкими, а режим импортных поставок — нестабильным из-за действия квартальных квот. Они также стали одной из причин нынешнего дефицита стальной продукции в ЕС и резкого подъема цен.



Вследствие этого отмена квот, как считает ISTA, помогла бы стабилизировать рынок. Позднее ее можно будет восстановить, если обстоятельства изменятся.



Европейская металлургическая ассоциация Eurofer, полемизируя с ISTA, в свою очередь, утверждает, что импортные квоты и не должны рассматриваться в качестве инструмента по управлению рыночной волатильностью. Их задача — предотвратить резкое увеличение импорта стали в ЕС . С ней они справляются, а значит, срок действия должен быть продлен.



Eurofer также обращает внимание на то, что большая часть импортных квот на первый квартал 2020 г. осталась не заполненной до конца. Лимиты, в частности, выбрали индийские поставщики горячекатаного проката, украинские — холоднокатаного, роSSийские — арматуры, катанки и толстого листа, турецкие — арматуры, корейские и британские — проката с покрытиями.



В настоящее время Еврокомиссия проводит повторное расследование по импорту стальной продукции. Как ожидается, решение о продлении или сохранении квот будет принято в конце мая.



