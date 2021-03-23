В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%

В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%

Согласно данным International Aluminium Institute (IAI), по итогам февраля 2021 года производство первичного алюминия в мире составило 5,203 млн. тонн (в январе - 5,727 млн. тонн). Рост объёмов в годовом соотношении - 1,25%.

На долю Китая в общемировом производстве первичного алюминия пришлось 3,017 млн. тонн (месяцем ранее - 3,32 млн. тонн). По сравнению с февралём 2020 года показатели улучшились на 4%.

По итогам января-февраля 2021 года производство первичного алюминия в мире составило 10,93 млн. тонн - на 3% больше к аналогичному периоду 2020 года.


МинПром по материалам МеталлСервис

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