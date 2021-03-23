Карантинные выплаты ФОПам изменятся: теперь не будет всем по 8 тысяч

В Украине изменятся карантинные выплаты ФОПам. Теперь все не будут получать фиксированную сумму 8 тысяч, как это было во время прошлого, январского, локдауна. Суммы выплат будут отличаться по регионам.

В Украине опять намерены возобновить карантинные выплаты ФОПам, вынужденным простаивать из-за локдауна. Об этом несколькими днями ранее заявили в Минэкономики, а затем и написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - написал премьер.

На сей раз выплаты получат предприниматели не по всей стране, а лишь в "красных" карантинных зонах, где были установлены жесткие ограничения по предпринимательской деятельности.

Причем, как стало известно, размер этой одноразовой помощи будет не такой, как в прошлый раз, когда всем предпринимателям дали по 8 тысяч гривен.

На сей раз размер выплат будет рассчитываться в зависимости от средней зарплаты в том регионе, который попал в "красную" зону, и в котором задействовали условия жесткого карантина. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Механизм формирования выплат будет сочетать в себе инициативу местных властей и центральной власти. Вначале местные власти должны сформировать у себя пакет поддержки. А затем этот пакет передадут в Киев . И тогда центр добавит к размеру местной выплаты еще столько же своих денег. То есть, не будет все идти из госбюджета, а будет долевое участие в выплатах центральной и местной властей – 50 на 50.

"Это и ответ, где взять деньги: вместе, я думаю, будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех", - заявил Милованов.

При этом выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться через приложение "Дія".

Напомним, карантинные 8 тысяч массово выплачивали украинским предпринимателям в декабре прошлого и январе нынешнего года.