Тарифы на воду будут повышать: украинцам намекнули, что стоимость воды изменится

Украинцы платят за воду слишком мало. Поэтому тарифы на воду будут повышать. Причем это должно произойти в ближайшем будущем. Такие мысли озвучила во время круглого стола, посвященного Дню воды, член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Украинцев готовят к повышению тарифов на воду

По мнению чиновницы, услуги украинских водоканалов ценятся слишком низко. Средняя украинская семья платит за воду и канализацию не более 2% от совокупного дохода домохозяйства. Притом эта плата вдвое ниже, чем в среднем в Европе.

Но главное даже не в этом, а в том, что в тарифах на воду, которые платят украинцы, не заложена инвестиционная составляющая. То есть, не закладываются деньги на реконструкцию водопроводов, которым, как правило, уже по полвека и больше.

Украинцев готовят к повышению тарифов на воду

"Эта услуга должна быть, как минимум, скорректирована на объем инвестиций. Взвешенный, постепенный объем инвестиций, до момента применения стимулирующего тарифообразования, что позволит предприятию инвестировать средства прозрачно и ответственно, а также обеспечить надлежащий уровень предоставленной услуги", - намекнула Ольга Бабий на то, что повышение тарифов на воду не за горами.

На сегодня в структуре тарифа на воду инвестиционная составляющая равна лишь 8 %, а это очень мало. Львиную долю тарифа забирает зарплата сотрудников водоканала, а также затраты на электроэнергию, текущий ремонт, реагенты, налоги.

Напомним, с 1 января нынешнего года в Украине уже повысили тарифы на воду. Повышение было разным по регионам, однако цены выросли везде.


Марченко Любов, Тудей

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