Тарифы на воду будут повышать: украинцам намекнули, что стоимость воды изменится

Украинцы платят за воду слишком мало. Поэтому тарифы на воду будут повышать. Причем это должно произойти в ближайшем будущем. Такие мысли озвучила во время круглого стола, посвященного Дню воды, член НКРЭКУ Ольга Бабий.

По мнению чиновницы, услуги украинских водоканалов ценятся слишком низко. Средняя украинская семья платит за воду и канализацию не более 2% от совокупного дохода домохозяйства. Притом эта плата вдвое ниже, чем в среднем в Европе.

Но главное даже не в этом, а в том, что в тарифах на воду, которые платят украинцы, не заложена инвестиционная составляющая. То есть, не закладываются деньги на реконструкцию водопроводов, которым, как правило, уже по полвека и больше.

"Эта услуга должна быть, как минимум, скорректирована на объем инвестиций. Взвешенный, постепенный объем инвестиций, до момента применения стимулирующего тарифообразования, что позволит предприятию инвестировать средства прозрачно и ответственно, а также обеспечить надлежащий уровень предоставленной услуги", - намекнула Ольга Бабий на то, что повышение тарифов на воду не за горами.

На сегодня в структуре тарифа на воду инвестиционная составляющая равна лишь 8 %, а это очень мало. Львиную долю тарифа забирает зарплата сотрудников водоканала, а также затраты на электроэнергию, текущий ремонт, реагенты, налоги.

Напомним, с 1 января нынешнего года в Украине уже повысили тарифы на воду. Повышение было разным по регионам, однако цены выросли везде.