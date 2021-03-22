Полиция разоблачила схему незаконной добычи драгоценных камней

У фигурантов изъяли более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья.

Правоохранители обнаружили преступную схему добычи драгоценных камней. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции.

Полиция провела 15 обысков на территории Киева, Киевской и Житомирской областей - в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и на ювелирном заводе. Во время следственных действий у фигурантов изъяли более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения экспертизы.

"В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что в преступной схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Именно они организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что добыча минералов осуществлялась опасным способом - с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные общества поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.

Напомним, 21 марта на Ровенщине в селе Полице полицейские остановили автомобиль с 43 килограммами янтаря. Ориентировочная стоимость сырья по ценам "черного" рынка составляет 200 тысяч гривень.

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