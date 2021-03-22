СБУ поймала кибермошенников, выманивших у украинцев почти $5 млн

Злоумышленники присваивали средства инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах и операции с криптовалютами.

СБУ поймала кибермошенников, выманивших у украинцев почти $5 млн
Фото: премцентр СБУ

В Киеве киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, выманившей у украинцев почти 5 млн долларов США. Злоумышленники присваивали средства инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах и операции с криптовалютами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы зарегистрировали за рубежом ряд юридических лиц. Их названия были созвучны с известными международными фондовыми биржами и брокерскими компаниями. Они арендовали офисы для встреч с потенциальными инвесторами и создали псевдоплатформы в интернете.

В сети злоумышленники имитировали проведение электронных торгов, а в "личных кабинетах" вкладчиков отображались графики роста стоимости криптовалют и акций ценных бумаг.

Во время следственных действий правоохранители изъяли неопровержимые доказательства противоправной деятельности.

Организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас судом решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Разоблачение противоправной схемы проводилось совместно с СУ ГУ Национальной полиции в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать собственные средства в непроверенные и подозрительные инвестиционные фонды и финансовые биржи, которые предлагают сверхприбыли в короткие сроки.

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