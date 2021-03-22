В Киеве будут судить директора Морской поисково-спасательной службы и его заместительницу

НАБУ и САП передали в суд обвинительный акт против директора одесского казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" и его заместительницы.

Как сообщает пресс-служба САП, их будут судить за заключение в 2017 году договора лизинга семи автомобилей Volkswagen с заранее определенным частным предприятием.

"Согласно условиям договора, предприятие за три года пользования семью автомобилями, стоимость которых на рынке составляет около 9,7 млн гривен, должно было уплатить более 16,3 млн гривен и после пользования вернуть их частной компании. То есть фактически стоимость пользования этими автомобилями почти в 2,5 раза превышала их реальное приобретение", - говорится в деле.

В первый год пользования предприятие перечислило на счета частной компании 7,6 млн гривен, то есть 78% от рыночной стоимости. И только после вмешательства правоохранительных органов, в рамках досудебного расследования проводивших активные следственные действия, частное предприятие передало шесть автомобилей в собственность КП "МПСС".

Действия топ-менеджеров МПСС квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением.

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Имен подозреваемых в сообщении нет. В 2017 году предприятие возглавлял Виктор Сударев.