Интерпайп поставил партию премиальных труб UPJ-F в Узбекистан

Украинская компания Интерпайп поставила премиальные трубы UPJ-F в Узбекистан.



"Мы продолжаем развивать экспорт нашей премиальной продукции . На этот раз украинская промышленная компания Интерпайп успешно поставила обсадные трубы с премиальным безмуфтовым соединением UPJ-F нашему постоянному партнеру O‘zbekneftgaz, национальной холдинговой корпорации Узбекистана", - говорится в сообщении компании на странице Facebook .



Как отмечается в сообщении, компания впервые поставила 500 тонн обсадных труб UPJ-F клиенту из СНГ . Всего за последние полгода Интерпайп поставил O‘zbekneftgaz почти 2 тыс. тонн труб различного сортамента.



"Поставка премиальной продукции на газовые скважины Узбекистана в очередной раз подтверждает высокий уровень разработок R&D-центра Интерпайпа, а также позволит укрепить наши позиции на рынке безмуфтовых соединений среднеазиатского региона", - подчеркивается в сообщении Интерпайпа.



Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ , Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

