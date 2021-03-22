Интерпайп поставил партию премиальных труб UPJ-F в Узбекистан

Интерпайп поставил партию премиальных труб UPJ-F в Узбекистан

Украинская компания Интерпайп поставила премиальные трубы UPJ-F в Узбекистан.

"Мы продолжаем развивать экспорт нашей премиальной продукции . На этот раз украинская промышленная компания Интерпайп успешно поставила обсадные трубы с премиальным безмуфтовым соединением UPJ-F нашему постоянному партнеру O‘zbekneftgaz, национальной холдинговой корпорации Узбекистана", - говорится в сообщении компании на странице Facebook.

Как отмечается в сообщении, компания впервые поставила 500 тонн обсадных труб UPJ-F клиенту из СНГ. Всего за последние полгода Интерпайп поставил O‘zbekneftgaz почти 2 тыс. тонн труб различного сортамента.

"Поставка премиальной продукции на газовые скважины Узбекистана в очередной раз подтверждает высокий уровень разработок R&D-центра Интерпайпа, а также позволит укрепить наши позиции на рынке безмуфтовых соединений среднеазиатского региона", - подчеркивается в сообщении Интерпайпа.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



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