Украинская экономика в 2020 году сократилась на 4%

Падение ВВП оказалось меньше прогнозируемого.

В 2020 году реальный валовой внутренний продукт Украины уменьшился на 4,0% по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Номинальный ВВП составил 4 194,1 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 100 469 грн.

В октябре-декабря 2020 года реальный валовой внутренний продукт снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1 301,539 млрд гривен (в фактических ценах). По сравнению с третьим кварталом 2020 года ВВП увеличился на 0,8% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и Севастополя).

За первый квартал 2020 года ВВП уменьшился на 1,2%, до 854,051 млрд гривен, за второй - на 11,2%, до 875,340 млрд гривен, за третий - на 3,5%, до 1 163,172 млрд гривен.

Ранее министр экономики Игорь Петрашко заявил, что ВВП Украины в январе-феврале упал на 2,2%, но по итогам года ожидается рост экономики на 4,6%. Он напомнил, что в прошлом году правительство прогнозировало падение экономики на 4,8%, но по факту оно было меньше - только 4,2%.

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