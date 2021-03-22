Криптобиржу Coinbase оштрафовали на $6,5 миллиона. Причина — фальсификация данных

Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что достигла договоренности с криптовалютной биржей Coinbase об уплате им $6,5 млн для урегулирования претензий регуляторов. Об этом пишет mind.ua.

Криптобиржу Coinbase оштрафовали на $6,5 миллиона. Причина — фальсификация данных
Фото: quote.rbc.ru

Биржа не признала и не отрицает свою вину

Как сообщает The Verge, CFTC обвиняла биржу в завышении объема торгов одним из ее сотрудников в течение шестинедельного периода в 2016 году, а также о предоставлении недостоверной информации о торговой активности на платформе GDAX.

«С января 2015-го по сентябрь 2018 года биржа Coinbase безответственно предоставляла ложные, вводящие в заблуждение и неточные отчеты о транзакциях с цифровыми активами, включая биткоины, на электронной площадке GDAX, которой управляла биржа», — говорится в заявлении регулятора.

CFTC также оштрафовала Coinbase за так называемую «отмывочную торговлю» в криптовалютах Litecoin и биткоин, которые проводил бывший сотрудник Coinbase на платформе GDAX Coinbase. Такие соглашения запрещены, поскольку они создают ложное впечатление об объемах торгов.

Представитель Coinbase заявил The Verge, что биржа не признала и не отрицала обвинения CFTC, однако «активно взаимодействовала» с регулятором в ходе расследования. Компания заявляет, что «твердо убеждена в том, что Coinbase всегда стремилась создать надежную и безопасную организацию торговли в интересах наших клиентов».

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