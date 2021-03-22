ФГВФЛ продает пул активов банка «Финансовая инициатива» за почти 4% номинальной стоимости

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов банка «Финансовая инициатива». Задолженность по этому пулу кредитов составляет 19,5 млрд грн. К продаже его предлагают за 740 млн грн, что составляет около 4% номинальной стоимости кредитного портфеля. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: tsn.ua

Характеристика лота

Пул активов состоит из 42 прав требования по кредитным договорам, которые заключены с юридическими лицами. Часть кредитов находится в залоге Национального банка Украины. Ранее все эти активы уже выставлялись на продажу — индивидуально и в составе пула, однако пока не были выкуплены.

По состоянию на 16 марта 2021 года все заемщики — действующие предприятия, кроме одного — банкрота.

Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула — 19,5 млрд грн. Из них:

65% составляет «тело» кредита;

35% начисленные, но не полученные проценты.

Пять крупнейших заемщиков составляют 25% номинальной стоимости кредитного портфеля.

В обеспечении по кредитам — нежилая и коммерческая недвижимость общей площадью около 77 тыс. кв. м, сельскохозяйственные товары и оборудование. Объекты недвижимости расположены преимущественно в Ивано-Франковске, Львовской, Сумской, Черниговской и Луганской областях.

Балансовая стоимость всего обеспечения — 91,3 млн грн. Начальная цена лота — 740 млн грн.

Как будут проходить торги

Организатор торгов — ООО «Эксито Партнерс и Коэн Украина», является дочерней компанией одного из мировых лидеров по продаже активов и привлечена Фондом как международный консультант.

Торги пройдут 6 апреля 2021 года на площадке EP Liquid по голландской модели аукциона, открыто и прозрачно.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам. Для этого необходимо заблаговременно зарегистрироваться согласно правилам аукциона. Все средства, полученные от продажи активов неплатежеспособных банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.