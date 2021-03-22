Решение Эрдогана уволить главу ЦБ обрушило курс турецкой лиры

Турецкая лира рухнула на открытии торгов в понедельник, 22 марта, после того, как президент страны Реджеп Эрдоган уволил председателя центрального банка (ЦБ) через два дня после повышения ключевой ставки. Об этом сообщает Reuters.

Фото: hromadske.ua

Что происходит с лирой

«Курс доллара к лире с 7,22 лиры за доллар в пятницу, 19 марта, подскочил до $8,3415 и едва не обновил исторический минимум, который наблюдался в ноябре прошлого года», — пишет издание.

И добавляет, что на рынок «предстоит долгий и черный понедельник».

Предыстория

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 марта, через два дня после резкого повышения процентных ставок, неожиданно уволил главу Центрального банка Турции и назначил на эту должность экс-депутата от правящей партии и сторонника более мягкой монетарной политики.

Уволенный Начи Агбал был назначен на должность главы Центробанка менее пяти месяцев назад. Он получил одобрение рынка, агрессивно повысив ставку на 875 б. п. — до 19%, что является самым высоким показателем среди всех крупных экономик.

Однако его неожиданное увольнение произошло после того, как Центробанк поднял процентные ставки более чем на 200 пунктов в четверг, 19 марта.

Уже более двух лет курс турецкой лиры стремительно падает. Национальная валюта потеряла половину своей стоимости с 2018 года.