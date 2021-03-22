Решение Эрдогана уволить главу ЦБ обрушило курс турецкой лиры

Турецкая лира рухнула на открытии торгов в понедельник, 22 марта, после того, как президент страны Реджеп Эрдоган уволил председателя центрального банка (ЦБ) через два дня после повышения ключевой ставки. Об этом сообщает Reuters.

Решение Эрдогана уволить главу ЦБ обрушило курс турецкой лиры
Фото: hromadske.ua

Что происходит с лирой

«Курс доллара к лире с 7,22 лиры за доллар в пятницу, 19 марта, подскочил до $8,3415 и едва не обновил исторический минимум, который наблюдался в ноябре прошлого года», — пишет издание.

И добавляет, что на рынок «предстоит долгий и черный понедельник».

Предыстория

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 марта, через два дня после резкого повышения процентных ставок, неожиданно уволил главу Центрального банка Турции и назначил на эту должность экс-депутата от правящей партии и сторонника более мягкой монетарной политики.

Уволенный Начи Агбал был назначен на должность главы Центробанка менее пяти месяцев назад. Он получил одобрение рынка, агрессивно повысив ставку на 875 б. п. — до 19%, что является самым высоким показателем среди всех крупных экономик.

Однако его неожиданное увольнение произошло после того, как Центробанк поднял процентные ставки более чем на 200 пунктов в четверг, 19 марта.

Уже более двух лет курс турецкой лиры стремительно падает. Национальная валюта потеряла половину своей стоимости с 2018 года.

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