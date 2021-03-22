Китай нарастил добычу угля на 25%

Китай нарастил добычу угля на 25%

За первые два месяца 2021 года добыча угля в Китае выросла на 25% в годовом сравнении, до 620 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Согласно таможенным данным, этот показатель также поднялся на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом среднегодовые темпы роста составили 8,2% за последние два года.

Китай импортировал 41,13 млн тонн угля в январе-феврале этого года, что на 39,5% меньше, чем в тот же период 2020 года, показали данные таможенного управления.

Напомним, что в 2020 году объём добычи угля в КНР составил 51% от общемирового. Зависимость Китая от иностранного угля составляла по итогам прошлого года 7,1%.

В Китае долгое время на уголь приходилось около 70% общей выработки энергии. По оценкам, к 2030 году потребление угля в Китае по-прежнему будет составлять около 55% от общего потребления первичной энергии.

Ранее на этой неделе аналитики Wood Mackenzie спрогнозировали стремительный рост выработки в Китае "зеленой" энергии и объявили страну будущим лидером по декарбонизации экономики.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Блок рекламы


Похожие новости
Японская группа Mitsubishi инвестировала в добычу австралийских бокситововЯпонская группа Mitsubishi инвестировала в добычу австралийских бокситовов
Китайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British SteelКитайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British Steel
Китай попридержит инвестиции в УкраинуКитай попридержит инвестиции в Украину
Китай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евроКитай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евро
Китайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в КонгоКитайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в Конго
Конго пустит китайских инвесторов на свои месторождения железной рудыКонго пустит китайских инвесторов на свои месторождения железной руды
АМКУ расследует уменьшение гарантированных запасов угля на ТЭСАМКУ расследует уменьшение гарантированных запасов угля на ТЭС
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Китайская промышленность показала рост на 35%Китайская промышленность показала рост на 35%
Китай замахнулся на роль мирового лидера по добыче литияКитай замахнулся на роль мирового лидера по добыче лития
Последние новости
Подгружаем последние новости