Нафтогаз хочет начать бурение на шельфе Черного моря еще в этом году

Нафтогаз хочет начать бурение на шельфе Черного моря еще в этом году

В рамках разработки шельфа Черного моря конце 2021 года НАК "Нафтогаз" планирует начать бурить скважины на суше, а в конце 2022-начале 2023 годов начнется бурение на офшоре. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер, передает Liga.net.

По его словам, речь идет о глубоких скважинах. Как пример для Украины он привел опыт Турции.

"Турция – хороший пример для понимания перспектив. Они пробурили сотни скважин в Черном море, пока нашли свои большие газовые площади", – сказал топ-менеджер.

О.Ватерландер подчеркнул, что на это компания планирует инвестировать 20 млрд долл. в течение 10 лет. Из них половину составят собственные средства "Нафтогаза", остальное – потенциальных партнеров.

"Это должны быть не маленькие компании, а крупные, которые смогут в перспективе инвестировать в Украину от 100 млн долларов до нескольких миллиардов долларов. Но для этого мы должны им дать условия и выбор, показать их перспективы и возможности", – сказал он.

Как сообщалось, в феврале НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум с румынской компанией OMV Petrom о сотрудничестве при реализации совместных проектов по разведке и добыче газа в Украине.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в 40 млн долл.

В то же время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота РоSSийской Федерации.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.

Напомним, в январе Государственная служба геологии и недр Украины выдала "Нафтогазу" 20 специальных разрешений сроком на 30 лет на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин", расположенных на шельфе Черного моря.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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