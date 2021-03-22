НБУ получил международную награду за обновление номинального ряда гривны

Национальный банк получил престижную международную награду Central Banking Awards в номинации Currency Manager - за оптимизацию банкнотно-монетного ряда гривны и осовременивание национальной валюты.

Об этом говорится на сайте одноименного международного журнала.

Проект по оптимизации номинального ряда гривны стартовал еще в 2014 году при Валерии Гонтаревой.

За это время НБУ обновил дизайн банкнот 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен и заменил банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты.

Параллельно НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также банкноты, выпущенные до 2003 года.

В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократился с 16 до 12 номиналов. Теперь в нем остается шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот.

"Главная идея и цель всех наших изменений - упрощение, надежность и удобство. Это повышает защиту и качество денег и делает наличные расчеты упорядоченными и комфортными. Мы также позаботились о сокращении общественных расходов на обеспечение денежного обращения в стране. Государство сможет сэкономить 90 млн гривен в год из-за уменьшения затрат на производство и обработку монет мелкого номинала и еще около одного млрд гривен в течение следующих десятилетий благодаря замене банкнот низких номиналов на соответствующие монеты", – сказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко, на протяжении многих лет координировавший работу по совершенствованию денежного обращения в Украине.

Для Национального банка это вторая награда от Central Banking.

Весной 2019 года Национальный банк получил ее в номинации Transparency - за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами.