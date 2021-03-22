НБУ получил международную награду за обновление номинального ряда гривны

Журнал Central Banking оценил замену банкнот на монеты.

НБУ получил международную награду за обновление номинального ряда гривны
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк получил престижную международную награду Central Banking Awards в номинации Currency Manager - за оптимизацию банкнотно-монетного ряда гривны и осовременивание национальной валюты.

Об этом говорится на сайте одноименного международного журнала.

Проект по оптимизации номинального ряда гривны стартовал еще в 2014 году при Валерии Гонтаревой.

За это время НБУ обновил дизайн банкнот 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен и заменил банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты.

Параллельно НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также банкноты, выпущенные до 2003 года.

В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократился с 16 до 12 номиналов. Теперь в нем остается шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот.

"Главная идея и цель всех наших изменений - упрощение, надежность и удобство. Это повышает защиту и качество денег и делает наличные расчеты упорядоченными и комфортными. Мы также позаботились о сокращении общественных расходов на обеспечение денежного обращения в стране. Государство сможет сэкономить 90 млн гривен в год из-за уменьшения затрат на производство и обработку монет мелкого номинала и еще около одного млрд гривен в течение следующих десятилетий благодаря замене банкнот низких номиналов на соответствующие монеты", – сказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко, на протяжении многих лет координировавший работу по совершенствованию денежного обращения в Украине.

Для Национального банка это вторая награда от Central Banking.

Весной 2019 года Национальный банк получил ее в номинации Transparency - за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко: Киев направил в госбюджет в 10 раз больше налогов, чем получил на собственные нуждыКличко: Киев направил в госбюджет в 10 раз больше налогов, чем получил на собственные нужды
Трейдер купил меди на $36 миллионов. Вместо металла получил окрашенные камниТрейдер купил меди на $36 миллионов. Вместо металла получил окрашенные камни
Государство получило за первую букмекерскую лицензию 108 млн гривенГосударство получило за первую букмекерскую лицензию 108 млн гривен
Госбанки в 2020 году получили прибыль в сумме 23,1 миллиарда. С минусом остался только одинГосбанки в 2020 году получили прибыль в сумме 23,1 миллиарда. С минусом остался только один
Антонов получил от государства аванс на постройку 3 самолетов – ШмыгальАнтонов получил от государства аванс на постройку 3 самолетов – Шмыгаль
ДТЭК Энерго получил подтверждение рейтинга FitchДТЭК Энерго получил подтверждение рейтинга Fitch
Корейская Posco получила приглашение построить новый метзавод в ИндииКорейская Posco получила приглашение построить новый метзавод в Индии
Госбюджет за восемь месяцев легализации янтарных аукционов получил 34 миллионаГосбюджет за восемь месяцев легализации янтарных аукционов получил 34 миллиона
Сезонное укрепление гривны задерживается. Эксперты считают — из-за НацбанкаСезонное укрепление гривны задерживается. Эксперты считают — из-за Нацбанка
Украина получила 60% всех кредитов ЕИБ для стран Восточного партнерстваУкраина получила 60% всех кредитов ЕИБ для стран Восточного партнерства
Последние новости
Подгружаем последние новости