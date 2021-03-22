Италия приняла многомиллиардный антикризисный пакет и продлила льготы для населения

Италия выделяет 32 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также на поддержку социального сектора и сферы здравоохранения. Об этом решении правительства в конце прошлой недели объявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции в Риме, пишет Deutsche Welle.

Италия приняла многомиллиардный антикризисный пакет и продлила льготы для населения
Фото: unian.ua

Из-за пандемии экономика Италии переживает сейчас самую тяжелую рецессию со времен Второй мировой войны.

Куда потратят деньги

«Дать больше денег всем и быстро», — такими словами передало суть выступления премьер-министра итальянское издание La Repubblica.

Ожидается, что:

  • 8 млрд евро из антикризисного пакета потратят на социальную помощь;
  • 5 млрд евро предназначены для финансирования кампании по вакцинации населения и поддержки сектора здравоохранения;
  • 11 млрд евро будут направлены на поддержку итальянских предприятий, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией covid-19.

Кроме того, определенной группе налогоплательщиков будут списаны налоговые задолженности.

Другие льготы от правительства

Марио Драги сообщил также, что запрет на увольнение сотрудников, срок действия которого должен был закончиться уже в марте, продлят до конца июня.

В 2020 году ВВП страны сократился на 8,9%, почти полмиллиона человек потеряли работу.

Драги также пообещал, что школы откроются в Италии первыми, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Возвращение к жесткому карантину

Большая часть Италии вернулась в режим жесткого карантина 15 марта, через год после полного закрытия страны для сдерживания covid-19.

Как сообщает Bloomberg, в то время, как некоторые другие европейские страны, такие как Германия, обнародовали планы по восстановлению работы, Италия движется в противоположном направлении. Причина — увеличение количества инфицированных до уровней, которые в последний раз наблюдались в ноябре.

Согласно ограничениям, которые утвердило правительство Марио Драги, с 15 марта закрылись школы, магазины и рестораны в большей части Италии. Маски для лица и социальное дистанцирование остаются обязательными.

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