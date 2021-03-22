Италия приняла многомиллиардный антикризисный пакет и продлила льготы для населения
Италия выделяет 32 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также на поддержку социального сектора и сферы здравоохранения. Об этом решении правительства в конце прошлой недели объявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции в Риме,
Из-за пандемии экономика Италии переживает сейчас самую тяжелую рецессию со времен Второй мировой войны.
Куда потратят деньги
«Дать больше денег всем и быстро», — такими словами передало суть выступления премьер-министра итальянское издание La Repubblica.
Ожидается, что:
- 8 млрд евро из антикризисного пакета потратят на социальную помощь;
- 5 млрд евро предназначены для финансирования кампании по вакцинации населения и поддержки сектора здравоохранения;
- 11 млрд евро будут направлены на поддержку итальянских предприятий, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией covid-19.
Кроме того, определенной группе налогоплательщиков будут списаны налоговые задолженности.
Другие льготы от правительства
Марио Драги сообщил также, что запрет на увольнение сотрудников, срок действия которого должен был закончиться уже в марте, продлят до конца июня.
В 2020 году ВВП страны сократился на 8,9%, почти полмиллиона человек потеряли работу.
Драги также пообещал, что школы откроются в Италии первыми, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Возвращение к жесткому карантину
Большая часть Италии вернулась в режим жесткого карантина 15 марта, через год после полного закрытия страны для сдерживания covid-19.
Как сообщает
Согласно ограничениям, которые утвердило правительство Марио Драги, с 15 марта закрылись школы, магазины и рестораны в большей части Италии. Маски для лица и социальное дистанцирование остаются обязательными.