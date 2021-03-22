Bitcoin Suisse пока не станет швейцарским банком

Компания Bitcoin Suisse, специализирующаяся на оказании услуг на криптовалютном рынке, отозвала свою заявку на получение банковской лицензии. Причиной в компании назвали быстрое масштабирование и развитие, пишет издание «Швейцария Деловая».

Фото: bitcryptonews.ru

Что ожидают в компании

Bitcoin Suisse согласно собственному заявлению ожидает за 2020 год прибыль размером в 15 млн швейцарских франков. Это в десять раз больше, чем годом ранее.

Однако, несмотря на такой внушительный прогноз, банковскую лицензию Bitcoin Suisse в Швейцарии пока что не получит.

Компания в качестве причины отзыва заявки в Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (Finma) указывает, что из-за роста компании изначальная заявка больше не соответствует текущей ситуации.

Однако вернее было бы назвать отзыв вынужденным, на чем акцентировала внимание Finma. Она объявила, что в сложившейся ситуации заявку на получение банковской лицензии со стороны Bitcoin Suisse квалифицируется как «не подлежащая одобрению». Среди прочего, имеются признаки недостатков в «системе противодействия отмыванию денег».

Генеральный директор Bitcoin Suisse Артур Вайлоян отметил, что компания намерена подготовить новую заявку на выдачу швейцарской банковской лицензии.

Ранее

Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками рассматривал данную заявку компании Bitcoin Suisse с июля 2019 года.