Глобальная экономика выздоравливает быстрее, чем ожидалось — Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз выздоровления мировой экономики в 2021 году до 6,1%, хотя в декабре прошлого года прогноз не превышал 5,3%. Надежду вселяют масштабные пакеты финансовой помощи и повсеместные кампании вакцинации в разных странах. Об этом говорится в выпуске Global Economic Outlook (GEO) за март 2021 года, пишет rbc.ua.

Глобальная экономика выздоравливает быстрее, чем ожидалось — Fitch
Фото: jp.123rf.com

Ключевой фактор пересмотра прогноза

Основной причиной пересмотра ранее опубликованных цифр стал недавно принятый в США пакет финансовой помощи, значительно превысивший ожидания экономистов. Финансовая помощь, равная $1,9 трлн, составляет более 2,5% мирового ВВП. Такая астрономическая сумма способна оказать на мировую экономику мощное регенерирующее действие, отметили в агентстве.

По оценкам главного экономиста Fitch Брайана Коултона, мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,4%. Тем не менее ожидаемый в 2021 году рост мирового ВВП составит 2,5%.

С учетом американских финансовых вливаний Fitch прогнозирует рост ВВП в текущем году:

  • США — на уровне 6,2% (ранее прогнозируемый рост — 4,5%);
  • Китая — на уровне 8,4% (ранее — 8,0%);
  • Еврозоны — на уровне 4,7% (без изменений);
  • развивающихся стран — на уровне 6,0% (ранее — 5,0%).

Вакцинация = стабилизация

К стабилизирующим мировую экономику факторам следует также отнести и вакцинацию населения. Раздача вакцин с каждым днем набирает обороты, особенно в Великобритании и США.

В Израиле вакцинировано уже более половины населения страны.

Еврозона стартовала с некоторым опозданием, но программа вакцинации, вероятно, будет ускорена.

Восстановление экономики Украины

Что касается Украины, то агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП страны вырастет в 2021 году до уровня 4,1%, а экономика сможет практически полностью восстановиться после прошлогоднего спада на 4,2% в 2020 году.

Говоря о платежном балансе, агентство указывает, что Украина оказалась устойчивой к шоку, вызванному коронавирусом, а ее международные резервы увеличились до $28,8 млрд в январе 2021 года с $27,0 млрд в феврале 2020 года.

Fitch констатирует, что возможность выпуска еврооблигаций и высокая внутренняя ликвидность банковской системы позволили управлять ситуацией на фоне задержки траншей МВФ и реформ судебной системы, а также в борьбе с коррупцией, включая принятие соответствующих законов в Верховной Раде.

Однако в Fitch считают, что в Украине существует значительный политический стимул для выполнения условий МВФ, который появится во второй половине 2021 года. Он будет связан с необходимостью выплаты $2,2 млрд в сентябре и резким увеличением потребности в финансировании бюджета ближе к концу года.

Всемирный банк в январе отмечал, что ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, в 2022 году — на 3,1%.

Ранее

  • Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%.
  • В 2020 году МВФ оценил падение мировой экономики на уровне 3,5%.
  • Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика в целом вырастет на 4% в 2021 году и на 3,8% в 2022 году из-за длительных эффектов пандемии.

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