Глобальная экономика выздоравливает быстрее, чем ожидалось — Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз выздоровления мировой экономики в 2021 году до 6,1%, хотя в декабре прошлого года прогноз не превышал 5,3%. Надежду вселяют масштабные пакеты финансовой помощи и повсеместные кампании вакцинации в разных странах. Об этом говорится в выпуске Global Economic Outlook (GEO) за март 2021 года, пишет rbc.ua.

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Ключевой фактор пересмотра прогноза

Основной причиной пересмотра ранее опубликованных цифр стал недавно принятый в США пакет финансовой помощи, значительно превысивший ожидания экономистов. Финансовая помощь, равная $1,9 трлн, составляет более 2,5% мирового ВВП . Такая астрономическая сумма способна оказать на мировую экономику мощное регенерирующее действие, отметили в агентстве.

По оценкам главного экономиста Fitch Брайана Коултона, мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,4%. Тем не менее ожидаемый в 2021 году рост мирового ВВП составит 2,5%.

С учетом американских финансовых вливаний Fitch прогнозирует рост ВВП в текущем году:

США — на уровне 6,2% (ранее прогнозируемый рост — 4,5%);

Китая — на уровне 8,4% (ранее — 8,0%);

Еврозоны — на уровне 4,7% (без изменений);

развивающихся стран — на уровне 6,0% (ранее — 5,0%).

Вакцинация = стабилизация

К стабилизирующим мировую экономику факторам следует также отнести и вакцинацию населения. Раздача вакцин с каждым днем набирает обороты, особенно в Великобритании и США .

В Израиле вакцинировано уже более половины населения страны.

Еврозона стартовала с некоторым опозданием, но программа вакцинации, вероятно, будет ускорена.

Восстановление экономики Украины

Что касается Украины, то агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП страны вырастет в 2021 году до уровня 4,1%, а экономика сможет практически полностью восстановиться после прошлогоднего спада на 4,2% в 2020 году.

Говоря о платежном балансе, агентство указывает, что Украина оказалась устойчивой к шоку, вызванному коронавирусом, а ее международные резервы увеличились до $28,8 млрд в январе 2021 года с $27,0 млрд в феврале 2020 года.

Fitch констатирует, что возможность выпуска еврооблигаций и высокая внутренняя ликвидность банковской системы позволили управлять ситуацией на фоне задержки траншей МВФ и реформ судебной системы, а также в борьбе с коррупцией, включая принятие соответствующих законов в Верховной Раде.

Однако в Fitch считают, что в Украине существует значительный политический стимул для выполнения условий МВФ , который появится во второй половине 2021 года. Он будет связан с необходимостью выплаты $2,2 млрд в сентябре и резким увеличением потребности в финансировании бюджета ближе к концу года.

Всемирный банк в январе отмечал, что ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, в 2022 году — на 3,1%.

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