В Украине появится экономический паспорт. Что это значит

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине так называемого экономического паспорта украинца, а также рассказал, как будет работать этот документ. Об этом шла речь в видеообращении главы государства.

Что известно

По словам Зеленского, вскоре украинские власти представят механизм для воплощения в жизнь этого паспорта.