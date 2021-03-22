В Украине появится экономический паспорт. Что это значит

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине так называемого экономического паспорта украинца, а также рассказал, как будет работать этот документ. Об этом шла речь в видеообращении главы государства.

В Украине появится экономический паспорт. Что это значит

Что известно

По словам Зеленского, вскоре украинские власти представят механизм для воплощения в жизнь этого паспорта.

«По нему, все дети, рожденные в Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», — пояснил он.

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