Германия за 2020 год инвестировала в Украину около $1,67 миллиарда

Германия инвестировала в экономику Украины около $1,67 млрд. Об этом в интервью «Укринформу» сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Фото: antago.ua

Что известно

«Германия является нашим основным торговым партнером в ЕС , по результатам 2020 года ее доля среди стран ЕС составляет 17,6%. По состоянию на октябрь 2020 года Германия инвестировала в экономику Украины $1,67 млрд», — отметила вице-премьер-министр.

Она добавила, что поступления из ФРГ постоянно растут. Зато сотрудничество с Германией в области энергетики становится все более важным. Она стала крупнейшим союзником после того, как Украина задекларировала согласования своей политики с Европейским зеленым курсом.

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