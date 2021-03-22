Эрдоган неожиданно уволил главу Центробанка Турции, повысившего процентные ставки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 марта, через два дня после резкого повышения процентных ставок, неожиданно уволил главу Центрального банка Турции и назначил на эту должность экс-депутата от правящей партии и сторонника более мягкой монетарной политики, сообщает Reuters .

Фото: psm7.com

Кадровые перезагрузки в Центробанке Турции

Эрдоган, который не раз призывал к низким процентным ставкам, уволил главу Центробанка страны в третий раз с середины 2019 года.

Уволенный Начи Агбал был назначен на должность главы Центробанка менее пяти месяцев назад. Он получил одобрение рынка, агрессивно повысив ставку на 875 б. п. — до 19%, что является самым высоким показателем среди всех крупных экономик.

Однако его неожиданное увольнение произошло после того, как Центробанк поднял процентные ставки более чем на 200 пунктов в четверг, 19 марта.

Официальные издания страны объявили, что Эрдоган заменил его на Саапа Кавчиоглу, бывшего члена парламента от правящей Партии справедливости и развития.

В ноябре 2020 года ключевая процентная ставка была неожиданно повышена с 10,25% до 15%, а в декабре ее подняли еще до 17%. Решение положительно повлияло на валютный рынок — рекордно низкая в то время стоимость турецкой лиры (8,50 лир/$) выросла на 18% в следующие три месяца. Сейчас курс лиры составляет 7,02/$.

Что происходит с экономикой Турции

Уже более двух лет курс турецкой лиры стремительно падает. Национальная валюта потеряла половину своей стоимости с 2018 года. Уровень безработицы, особенно среди молодых специалистов, просто драматический.

С начала экономического кризиса осенью 2018 года ситуация остается неизменной: экономика страны находится в плачевном состоянии.

Отсутствие монетарной независимости усилило бурный рост и рекордное долларизацию Турции, а также помогло удержать инфляцию в двузначном значении в течение большей части последних четырех лет, говорят экономисты.

Осенью 2020 года президент Эрдоган сообщил о «новой эре экономики». Вслед за этим в стране начались увольнения: сначала пост главы Центробанка оставил Мурат Уйсал, затем в отставку ушел министр финансов.

И все же укрепление национальной валюты и кадровые рокировки не повысили уровень благосостояния жителей Турции. Инфляция по-прежнему растет. Отныне ее уровень составляет 14,97% — самый высокий показатель с августа 2019 года. Особенно ощутимым является повышение цен на продукты.