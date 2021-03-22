Акции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции США

Соединенные Штаты взялись за расследование вопроса о том, использует ли компания Visa Inc. антиконкурентные методы на рынке дебетовых карт. Об этом сообщает Reuters.

Акции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции США
Фото: finance.rambler.ru

Что произошло

Министерство юстиции США изучает, ограничивает ли компания возможность предпринимателей использовать для сделок другие платежные системы. У экспертов также возникли вопросы по онлайн-операциям с дебетовыми картами.

На фоне такого уведомления от Минюста США акции Visa упали на 6,2%.

«Мы считаем, что дебетовая практика Visa в США соответствует действующему законодательству, — заявили в компании. — Visa сотрудничает с Министерством юстиции».

Напомним

Ранее в этом году Visa и финтех-стартап Plaid отменили слияние на $5,3 млрд после того, как правительство подало в суд, чтобы остановить операцию. Оно назвал Visa «монополистом в дебетовых онлайн-транзакциях».

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