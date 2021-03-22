Нацсовет реформ поддержал ограничение комиссий за эквайринг

Национальный совет реформ при президенте Украины поддержал норму законопроекта №?4364, уже принятого в первом чтении, о законодательном ограничении комиссии за эквайринг. Об этом говорится на сайте президента.

Фото: president.gov.ua

Кто поддержал

«Будем платить меньше. Это было поддержано, несмотря на то, что Нацбанк официально против. Сегодня президент поддержал, Нацсовет поддержал», — сказал по итогам заседания глава исполнительного комитета реформ Михэил Саакашвили.

Он также добавил, что такую позицию поддержал член Совета Нацбанка Василий Горбаль. «Есть две стороны: банки и клиенты. В кризис я всегда буду на стороне клиента», — пояснил свою позицию в комментарии агентству Интерфакс-Украина Горбаль.

В поддержку ограничения комиссии за эквайринг выступил руководитель и совладелец крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka.ua Владислав Чечеткин. Он пояснил необходимость снижения комиссий тем, что в цене каждого товара, продаваемого в Украине, заложены 1,8% банковской комиссии за проведение оплат картами, тогда как поставщики из ЕС , а также Amazon или Alibaba платят своим банкам 0,2?0,5%, а ставка в РоSSии — 1%, Казахстане — 0,7%, Узбекистане — 0,5%.

«И украинскому бизнесу некуда деться: принимать карты обязывает закон, а почти все платежи проходят через три банка, которые в Украине могут ставить любые тарифы. В Евросоюзе подобную проблему решили на законодательном уровне, зафиксировав обоснованный тариф», — пояснил свою позицию Чечеткин.

По его словам, если закон, регулирующий и снижающий эквайринг, будет принят, «Розетка» и другой бизнес предложат потребителям лучшую цену.

Кто против

Совладелец monobank Олег Гороховский в аккаунте на фейсбуке обосновал свой взгляд на проблему: «Этот тариф, который пытаются „отжать“ — топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране. Более половины его достается клиентам в виде всякого рода кешбеков и бонусов, им оплачивается стоимость пластика и логистики карт, им банки покрывают затраты на фрод. Эта история не про прибыль, а про то, чтобы у всех клиентов появился инструмент, с помощью которого можно будет быстро выдать клиенту кредит (если клиент захочет) и на этом потом может быть заработать».

Гороховский также утверждает, что ограничение тарифа в ЕС привело к стагнации карточного рынка, и теперь там эта регуляция считается «вредной и провальной».

Банкир обвинил в лоббировании этой нормы представителей крупных торговых сетей. «Этот тариф торговцы хотят опустить на 1?1,5%, что составляет примерно 60% от действующих тарифов. При этом снижение их затратной части составит, в зависимости от наценки, около 2?2,5%. Удивительная история — забрать у кого-то 60% его дохода, чтобы сэкономить себе 2%», — подчеркнул Гороховский.

Против законодательного ограничения комиссии эквайринга выступила советник главы Офиса президента Виктория Страхова. «Жаль, что президент Владимир Зеленский не часто читает мой „Фейсбук“, а то бы узнал, что по проблеме эквайринга — это не защита людей или МСБ. Это лоббирование крупных торговых сетей», — прокомментировала она в соцсети решение Нацсовета реформ. В то же время, по ее мнению, банкиры найдут выход из ситуации.

Напомним

В мае 2020 года правительство утвердило программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии covid-19, в которой указывалась необходимость ограничения платы за эквайринг. С таким предложением к властям обратилось 300 тыс. компаний.

В Верховной Раде зарегистрирован целый ряд законопроектов по уменьшению комиссии от суммы этих транзакций. Сейчас в Верховную Раду подан законопроект №?4364, который, кроме прочего, предлагает законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг. Законопроект принят в первом чтении.