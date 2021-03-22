?Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который присвоил сжиженный газ на 25 млн гривен

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Следователи Национальной полиции завершили досудебное расследование в отношении генерального директора предприятия, присвоившего сжиженный газ на сумму свыше 25 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что гендиректор заключил договор с предприятием с иностранными инвестициями по хранению сжиженного углеводородного газа. Однако, на протяжении 2017-2018 годов чиновник присваивал и продавал товар, переданный на хранение третьим лицам.

Отмечается, что своими действиями он нанес иностранным инвесторам материальный ущерб на сумму более 25 миллионов гривен.

В настоящее время полиция завершила досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в 2019 году в Харькове задержали организаторов поставки сжиженного газа террористам "ДНР".