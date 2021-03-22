В феврале японские металлурги сократили объемы производства

В течение февраля 2021 года японские металлургические предприятия выплавили 7,472 млн. тонн стали. Снижение объёмов к предыдущему месяцу - 5,7%, в годовом соотношении - 5,6%. Среднесуточное производство нерафинированной стали составило 0,267 млн. тонн, что на 4,4% больше, чем в январе (0,256 млн. тонн), сообщает пресс-служба Федерации сталепроизводителей Японии.



На долю конвертерной стали в общем объёме пришлось 5,548 млн. тонн. Сокращение к январю - 8,9%, к февралю 2020 - 7,2%. Посредством электропечей металлурги Японии выплавили 1,924 млн. тонн стали - на 4,8% больше, чем в предыдущем месяце, но на 0,9% меньше год к году. Объём производства рядовых марок стали сократился в феврале на 5,1% и 5,4% до 5,759 млн. тонн, специальных - на 7,6% и 6,4% до 1,713 млн. тонн.



За январь-февраль производство японские металлурги выплавили 15,398 млн. тонн стали - на 4,7% меньше в годовом соотношении. С начала финансового года (апрель 2020-февраль 2021) показатели снизились на 17,7% до 74,48 млн. тонн.