Японская группа Mitsubishi инвестировала в добычу австралийских бокситовов

Японская группа Mitsubishi инвестировала в добычу австралийских бокситовов

Японская группа Mitsubishi приобрела у транснациональной горнодобывающей корпорации Glencore 30% бокситового проекта Aurukun в австралийском штате Квинсленд.

Это первая инвестиция Mitsubishi в добычу бокситов. Как заявляет японская группа, алюминий и сырье для его получения являются перспективными направлениями, так как их потребление в ближайшие годы будет стабильно увеличиваться благодаря переходу мировой экономики на "безуглеродную" модель.

По данным геологоразведки, на Aurukun можно будет добывать по 8 млн т бокситов в год в течение более 20 лет. Mitsubishi намерена присоединиться к Glencore, в собственности которого остаются 70% акций проекта, в разработке ТЭО.

Как заявляет японская компания, окончательное инвестиционное решение по проекту может быть принято в 2022 г. Строительство горнодобывающего комплекса займет еще около двух лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Блок рекламы


Похожие новости
Китайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в КонгоКитайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в Конго
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
В Канаде решили расширить добычу палладияВ Канаде решили расширить добычу палладия
Китай будет сдерживать добычу угляКитай будет сдерживать добычу угля
В Китае предложили запретить добычу криптовалютыВ Китае предложили запретить добычу криптовалюты
Компания главы Twitter инвестировала в биткоин еще $170 миллионовКомпания главы Twitter инвестировала в биткоин еще $170 миллионов
Теперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — КабминТеперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — Кабмин
Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти на фоне роста ценСаудовская Аравия решила увеличить добычу нефти на фоне роста цен
Норвежские нефтяники чуть не остановили добычу нефти в странеНорвежские нефтяники чуть не остановили добычу нефти в стране
Японская JFE Steel рассчитывает увеличить объемы производстваЯпонская JFE Steel рассчитывает увеличить объемы производства
Последние новости
Подгружаем последние новости