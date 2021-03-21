"Эпицентр" в Киеве продолжает работать и в локдаун

В Киеве с 20 марта начался локдаун. Все развлекательные заведения закрыты. Закрылись также и магазины – за исключением тех, которые торгуют продуктами и бытовой химией. Однако сеть гипермаркетов "Эпицентр" по-прежнему работает. Им локдаун, как и в предыдущие разы, нипочем.

В Киеве все гипермаркеты сети “Эпицентр“ продолжают работать, несмотря на локдаун

В Telegram-канале "Политика страны" описали, как работает, по крайней мере, один из гипермаркетов сети "Эпицентр". Вдоль торгового зала натянуты оградительные ленты, на которых написано, что во время локдауна основная часть товаров не продается, а можно купить лишь продукты, бытовую химию, товары для животных и цветы.

"Но, как оказалось, оградительные ленты никого не останавливают. Люди могут свободно пройти и выбирать, что им нужно, но оформить заказ необходимо через интернет", - пишут свидетели происходящего в "Эпицентре".

В Киеве все гипермаркеты сети “Эпицентр“ продолжают работать, несмотря на локдаун

Таким образом, локдаун – он хоть и жесткий карантин, однако неизменно есть субъекты, для которых он помягче, чем для остальных. Кстати, "Эпицентр" можно уже считать чем-то вроде священной коровы: его не трогали ни во время двух предыдущих локдаунов, ни, судя по всему, не тронут и в нынешний.

В Киеве все гипермаркеты сети “Эпицентр“ продолжают работать, несмотря на локдаун

При этом ситуация с коронавирусом в Киеве обостряется. Как говорят медики скорой помощи, с каждым днем в лечебные учреждения поступает все больше больных с тяжелыми последствиями коронавируса. А в больницах уже практически не осталось свободных мест.


Марченко Любов, Тудей

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