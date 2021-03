"Укроборонпром" хочет взять "Мотор Сич" в свое управление

Концерн "Укроборонпром" хочет взять арестованный завод "Мотор Сич" в свое управление.

Об этом сообщается на сайте концерна.

"Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности. "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала. Для нас, как для государственного оборонного концерна, важно, чтобы "Мотор Сич" продолжало свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Напомним, что в 2019 году "Укроборонпром" вместе с Skyrizon Aircraft Holdings Limited подавал заявку в АМКУ на получение общего контроля над "Мотор Сич", но концентрация не была согласована.

Позже китайские инвесторы нашли другого партнера в лице бизнесмена Александра Ярославского, и им все равно не позволили приобрести завод.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с Ярославским.

Украина вслед ввела санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трех граждан Китая, среди которых владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.