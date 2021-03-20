"Укроборонпром" хочет взять "Мотор Сич" в свое управление

Стратегическое предприятие оказалось под арестом.

"Укроборонпром" хочет взять "Мотор Сич" в свое управление
Фото: Укроборонпром

Концерн "Укроборонпром" хочет взять арестованный завод "Мотор Сич" в свое управление.

Об этом сообщается на сайте концерна.

"Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности. "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала. Для нас, как для государственного оборонного концерна, важно, чтобы "Мотор Сич" продолжало свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Напомним, что в 2019 году "Укроборонпром" вместе с Skyrizon Aircraft Holdings Limited подавал заявку в АМКУ на получение общего контроля над "Мотор Сич", но концентрация не была согласована.

Позже китайские инвесторы нашли другого партнера в лице бизнесмена Александра Ярославского, и им все равно не позволили приобрести завод.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с Ярославским.

Украина вслед ввела санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трех граждан Китая, среди которых владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.

В марте 2021 года стало известно, что Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
ЕС хочет запретить импорт грязного металлаЕС хочет запретить импорт грязного металла
Блок рекламы


Похожие новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
ЕС хочет запретить импорт грязного металлаЕС хочет запретить импорт грязного металла
В Украине возобновляет работу комиссия по присвоению звезд гостиницамВ Украине возобновляет работу комиссия по присвоению звезд гостиницам
Китай хочет завозить больше лома, чтобы снизить выбросыКитай хочет завозить больше лома, чтобы снизить выбросы
Австралийская ASM хочет наладить в Корее выпуск сверхчистых металловАвстралийская ASM хочет наладить в Корее выпуск сверхчистых металлов
Dragon Capital хочет купить более 75% АО «Юнекс Банка»Dragon Capital хочет купить более 75% АО «Юнекс Банка»
Криптовалютная биржа Coinbase хочет провести прямой листинг на Nasdaq. Это одна из самых дорогих компаний, которые выходят на биржу со времен IPO FacebookКриптовалютная биржа Coinbase хочет провести прямой листинг на Nasdaq. Это одна из самых дорогих компаний, которые выходят на биржу со времен IPO Facebook
Индийский «Баффет» против «биткоин-ралли» в своей странеИндийский «Баффет» против «биткоин-ралли» в своей стране
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
US Steel хочет сохранить пошлины Трампа на стальUS Steel хочет сохранить пошлины Трампа на сталь
Последние новости
Подгружаем последние новости